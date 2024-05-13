وسط إضراب المحامين.. السلطات التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَّين

مدَّدت النيابة العامة في تونس، اليوم الاثنين، التحفظ على إعلاميين اثنين بعد اعتقالهما يوم السبت، بالتزامن مع إضراب للمحامين احتجاجًا على اعتقال محامية، بحسب "رويترز".

وقد بدأ المحامون إضرابًا عن العمل ليوم واحد في أرجاء البلاد، احتجاجًا على إلقاء القبض على محامية بارزة تنتقد الرئيس التونسي بشدة، وسط أزمة سياسية في البلاد.

واقتحمت الشرطة التونسية، يوم السبت، مبنى هيئة المحامين تنفيذًا لقرار قضائي، واعتقلت المحامية سنية الدهماني المعروفة بتصريحاتها المنتقدة لسياسات الرئيس قيس سعيد.

وفي اليوم نفسه، تم أيضًا اعتقال إعلاميَّين بإذاعة آي.إف.إم، وهما مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لمحامين.

وتجمع عشرات المحامين اليوم الاثنين أمام قاعة المحكمة، حيث من المتوقع أن يبدأ القاضي الاستماع إلى الدهماني.