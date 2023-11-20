صور.. إجلاء 31 "خديجا" من مستشفى الشفاء بغزة

أكدت مصادر طبية نقل 31 رضيعا من الخداح من مستشفى الشفاء الأكبر في غزة إلى مستشفى آخر في الجنوب، بعد أيام من دخول القوات الإسرائيلية المجمع الطبي في القطاع، وفق تقرير نشرته "رويترز".