من هو اللواء فيصل رجب؟

وعلى الرغم من حالة الجدل المُثارة، حول زيارة الوفد القبلي إلى صنعاء، إلا أن مشاعر الفرح بتحرير اللواء رجب، كانت طاغية لدى الشارع اليمني، بعد أن تم استثناؤه من صفقة تبادل الأسرى، التي جرت منتصف الشهر الجاري، بين الحكومة والحوثيين، والتي أفرج بموجبها عن وزير الدفاع الأسبق، اللواء الركن، محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق، ونحو 1000 أسير ومختطف من الجانبين.

وعُرف اللواء فيصل محمد رجب، قائدا عسكريا خالصا حتى شغاف قلبه، وبات واحدًا من أبرز القيادات اليمنية التي خبرت المعارك ضد الحوثيين في صعدة وعمران، على مدى قرابة عقدين من الزمان، وهو ما خلق له عداوة تراكمت بأبعاد مختلفة لدى الحوثيين، مقابل رصيد شعبي متصاعد في الجانب الآخر.

اتجاه إجباري

ونشأ اللواء رجب، المولود عام 1954 في بلدة "المخزن" غرب مديرية خنفر، في محافظة أبين جنوب البلاد، في كنف "السلطة الفضلية" التي كانت تعدّ جزءا من "محمية عدن البريطانية"، متلقيًا تعليمه الأوليّ في خنفر، قبل أن ينهي مرحلة الإعدادية في مركز المحافظة زنجبار.

وفي ظل المتغيرات الجديدة التي أفرزها رحيل الاحتلال البريطاني من جنوب اليمن عام 1967، والحالة المعيشية الصعبة التي واجهتها أسرته، وجد رجب نفسه منخرطا في السلك العسكري في أواخر الستينيات، مع اقتراب تأسيس جيش نظامي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) المستقلة حديثا، متدرجًا في الرتب العسكرية إلى حين حصوله في عام 1980، على تأهيل في العلوم العسكرية بأكاديمية "فرونزا" في الاتحاد السوفييتي آنذاك، لمدة 5 أعوام.