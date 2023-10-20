الجيش الإسرائيلي يحصل على الضوء الأخضر لاجتياح غزة
قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إن الحكومة الإسرائيلية أعطت بالفعل الجيش الضوء الأخضر للتحرك إلى غزة عندما تتم الجاهزية.
وأكد الوزير بركات في تصريح لشبكة "آي بي سي نيوز" من تل أبيب، أن الجيش على وشك شن غزو بري لقطاع غزة بعد حوالي أسبوعين من هجوم حركة حماس لجنوب إسرائيل، وذلك بعد أن تلقى الضوء الأخضر للإقدام على هذه الخطوة.
وكشف أن الجيش الإسرائيلي لديه "الضوء الأخضر" لبدء الهجوم – في الوقت المناسب تمامًا لوصول أسلحة عسكرية ضخمة من الولايات المتحدة.
وأضاف الوزير قائلا: "سنبذل كل الجهود لإعادة رهائننا، وإعادة رهائننا أحياء"، معترفًا في الوقت نفسه بأن "الأولوية الأولى والأخيرة" هي تدمير حماس.
وأعلنت حماس أنها تحتجز حوالي 203 رهائن إسرائيليين داخل شبكة الأنفاق التي بنتها تحت غزة - والتي تعهد بركات بأنها ستصبح "أكبر مقبرة في العالم".
وأوضح بركات أن "الجيش الإسرائيلي عازم على القضاء على الجماعة الإرهابية حتى لو استغرق الأمر عامًا مع أخذ الرهائن والضحايا المدنيين في المرتبة الثانية".