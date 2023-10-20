الجيش الإسرائيلي يحصل على الضوء الأخضر لاجتياح غزة

قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إن الحكومة الإسرائيلية أعطت بالفعل الجيش الضوء الأخضر للتحرك إلى غزة عندما تتم الجاهزية.

وأكد الوزير بركات في تصريح لشبكة "آي بي سي نيوز" من تل أبيب، أن الجيش على وشك شن غزو بري لقطاع غزة بعد حوالي أسبوعين من هجوم حركة حماس لجنوب إسرائيل، وذلك بعد أن تلقى الضوء الأخضر للإقدام على هذه الخطوة.

وكشف أن الجيش الإسرائيلي لديه "الضوء الأخضر" لبدء الهجوم – في الوقت المناسب تمامًا لوصول أسلحة عسكرية ضخمة من الولايات المتحدة.