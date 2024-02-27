العاهل الأردني يطالب بتحرك "فوري" لإيصال المساعدات إلى غزة

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى تحرك المجتمع الدولي "بشكل فوري" لضمان إيصال مساعدات كافية لسكان قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، في عمان اليوم الثلاثاء، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، إذ بحث الجانبان جهود "مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها واستدامتها، للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع".

ووفق الوكالة، فقد حذَّر الملك من خطورة وقف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتداعياته السلبية على غزة والضفة الغربية والأردن.

وعلى صعيد متصل، أرسل الأردن طائرتين إلى مصر تضمان مواد صحية ليتم إدخالها من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة.

وقالت "بترا" إن إرسال الطائرتين جرى من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN).

وقال بيان للهيئة الخيرية، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إرسال الطائرتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وحملت الطائرتان على متنهما ما يزيد على 40 طنًا من الطرود الصحية، ليصار إلى توزيعها على النساء في قطاع غزة.