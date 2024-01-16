مأساة فوق الوصف.. مرضى السرطان في غزة بلا علاج (صور)

يعيش مرضى السرطان في قطاع غزة معاناة استثنائية، في ظل انقطاع جلسات العلاج منذ قرابة 100 يوم، مع اشتعال حرب غزة، ولا سيما مع خروج مستشفى الصداقة التركي، ومستشفى الرنتيسي الخاصَّين بمرضى السرطان عن الخدمة تمامًا.

يقول المصور الصحفي يوسف أبو سعيد وهو مريض بالسرطان جرى اكتشافه قبل شهر من الحرب: "تم اكتشاف إصابتي بمرض السرطان، قبل نحو شهر من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبدأت منذ ذلك الوقت، أخضع لجلسات العلاج بالكيماوي بانتظام، وكنت أشعر بالتحسن مع كل جلسة علاج، رغم الألم الذي كنت أتعرَّض له".