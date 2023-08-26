نتنياهو يوافق على تشريع "التفتيش" لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع اللجنة الفرعية للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، على تشريع قانون "التفتيش" ومنح الحكومة العمل على سن القانون، وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية "كان 11".
وأكدت القناة أن "وزير العدل ياريف ليفين سيجتمع مع ممثلي الشرطة ومكتب المدعي العام لبحث سبل تعجيل تشريع القانون".
وقانون "التفتيش" سيمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحياتٍ كاملة لتفتيش هواتف وحواسيب وكافة أجهزة أي من المشتبه بهم في جرائم خطيرة. ويحتاج تشريع القانون إلى مصادقة الكنيست.
ويشهد المجتمع العربي في إسرائيل، تفشياً متزايدا للجريمة المنظمة التي أودت بحياة ما يزيد عن 140 عربيا منذ بداية العام الحالي. ويسعى نتنياهو حسب تصريحاته إلى مكافحة هذه الآفة، التي أرهقت عرب إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بتقاعسها عن مكافحة الجريمة.
وفي آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" حول الجريمة في المجتمع العربي ودور الحكومة في محاولات الحد من انتشارها ومكافحتها، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 46% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة لا تريد حقًا معالجة قضية الجريمة في المجتمع العربي بينما يعتقد 39% من المواطنين الإسرائيليين أن الحكومة ترغب في وقف العنف والجريمة في المجتمع العربي لكنها غير قادرة على ذلك.