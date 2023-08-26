نتنياهو يوافق على تشريع "التفتيش" لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي‎

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع اللجنة الفرعية للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، على تشريع قانون "التفتيش" ومنح الحكومة العمل على سن القانون، وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية "كان 11".

وأكدت القناة أن "وزير العدل ياريف ليفين سيجتمع مع ممثلي الشرطة ومكتب المدعي العام لبحث سبل تعجيل تشريع القانون".

وقانون "التفتيش" سيمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحياتٍ كاملة لتفتيش هواتف وحواسيب وكافة أجهزة أي من المشتبه بهم في جرائم خطيرة. ويحتاج تشريع القانون إلى مصادقة الكنيست.