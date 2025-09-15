"أكسيوس": ترامب يؤيد عملية غزة ويحث على إنجازها سريعًا

أفادت وكالة "أكسيوس" الأمريكية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤيد العملية البرية في قطاع غزة، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

وفي تصريحات لاحقة، شدد مسؤول إسرائيلي بارز على أن روبيو لم يدعو لوقف العملية بأي شكل من الأشكال.

ونقلت وكالة "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله: "إدارة ترامب لن توقف إسرائيل، وستسمح لها باتخاذ قرارها الخاص بشأن الحرب في غزة".

وأضاف: "إنها ليست حرب ترامب، بل حرب نتنياهو، وهو سيتحمل مسؤولية ما يحدث بعد ذلك".

وبدأ الهجوم الإسرائيلي بعد ساعات من لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وذلك في وقت كان روبيو يحضر احتفالا لمجموعة من المستوطنين في نفق قرب قرية سلوان الفلسطينية في القدس الشرقية، على مسافة قصيرة من المسجد الأقصى.

وكان ترامب قد حذر حركة حماس من استخدام الرهائن "دروعا" بشرية في الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الاثنين: "قرأت للتو تقريرًا إخباريًا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي. آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا".

وأضاف: "هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل. لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات قد باءت بالفشل. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".

ولم يشر ترامب إلى التقرير المقصود.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع هجومه على مدينة غزة.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري، أطلق الجيش عملية باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار احتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الرهائن والجنود.