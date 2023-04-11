الجيش العراقي: ضربات التحالف الدولي الجوية ضد "داعش" متوقفة
أفادت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء الإثنين، أن عصابات "داعش" الإرهابية تعاني من ضغط كبير، وقدراتها المادية والإدارية والقتالية أصبحت مجردة، وفيما أعلنت قرب دخول طائرات T50 الخدمة في العراق، أشارت إلى عدم وجود أي ضربات جوية للتحالف الدولي ضد "داعش" في البلاد حاليا.
وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، إن "عصابات داعش الإرهابية، تعاني من ضغط كبير من قبل القوات الأمنية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
ونقلت الوكالة عن الخفاجي قوله، إن "الجهد الفني لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع خلية الاستهداف قام بتجريد العصابات من القدرات المادية أو الإدارية وحتى القتالية".
وأردف الخفاجي: "تمكنا من مطاردة العصابات وضرب أعقد المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها".
مشيرا إلى أن "العصابات الإرهابية ما زالت تحاول إعادة نشاطها في بعض المناطق، إلا أن ضغط القوات الأمنية حرمها من التواجد أو القيام بأي عملية".
كما لفت إلى أن "جميع العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية تتم عبر سلاح القوة الجوية وطيران الجيش من خلال طائرات F16 وL159، ولا توجد للتحالف الدولي أي ضربات حاليا".
ومضى الخفاجي بالقول، إن "طائرات T50 ستدخل الخدمة قريبا، لا سيما أنها تحمل إمكانيات وقدرات عاليتين"، بحسب المصدر ذاته.