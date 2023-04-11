الجيش العراقي: ضربات التحالف الدولي الجوية ضد "داعش" متوقفة

أفادت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء الإثنين، أن عصابات "داعش" الإرهابية تعاني من ضغط كبير، وقدراتها المادية والإدارية والقتالية أصبحت مجردة، وفيما أعلنت قرب دخول طائرات T50 الخدمة في العراق، أشارت إلى عدم وجود أي ضربات جوية للتحالف الدولي ضد "داعش" في البلاد حاليا.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، إن "عصابات داعش الإرهابية، تعاني من ضغط كبير من قبل القوات الأمنية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.