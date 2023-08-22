"الدعم السريع" تعلن فرض سيطرتها على "سلاح المدرعات" وتحرير محتجزين داخله

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الإثنين، السيطرة الكاملة على معسكر سلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان تلك القوات تحرير عدد من المدنيين احتجزهم الجيش داخل المعسكر الذي شهد معارك عنيفة خلال الأيام الماضية.

وقالت، في بيان على منصة "إكس"، إن "قواتنا استطاعت تحرير عدد من المدنيين الأسرى من قبل قوات الجيش من مقر سلاح المدرعات".

وأشارت قوات الدعم السريع في بيانها، إلى أن الأسرى الذين تم تحريرهم، أقدمت قوات الجيش على اعتقالهم بتهمة مساندة الدعم السريع.

وأضاف البيان: "وجدنا المحتجزين في وضع صحي ونفسي سيئ للغاية؛ بسبب تعرضهم لأنواع من التعذيب البدني والنفسي لفترة تجاوزت الـ 4 أشهر".