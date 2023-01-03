قتيلان من الشرطة العراقية إثر اشتباكات مع داعش شمال بغداد
أدى انفجارعبوة ناسفة، اليوم الثلاثاء، إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة العراقية، إضافة إلى إصابة ضابط في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بعد اشتباكات.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوة أمنية عراقية مشتركة مع عدد من عناصر تنظيم داعش في بستان البومحسن بقضاء الطارمية؛ أسفر عن مقتل عنصر بتنظيم داعش وإصابة آخر تم اعتقاله كحصيلة أولية مع تواصل الاشتباكات بين الطرفين".
وأضافت المصادر: "مع استمرار الاشتباكات وتقدم القوات الأمنية العراقية في عمق المناطق الزراعية انفجرت عبوة ناسفة على القوة؛ ما أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة العراقية وإصابة ضابط كحصيلة أولية، فيما شارك طيران الجيش في الاشتباكات لمحاصرة عناصر تنظيم داعش في المناطق الزراعية ومنع هروبهم إلى جهات مجهولة".
وتشهد منطقة الطارمية شمالي بغداد، عمليات عسكرية مكثفة؛ بهدف تعقب عناصر تنظيم "داعش"، الذين يستغلون طبيعتها الجغرافية، ويختبئون في بساتينها المترامية الأطراف.
وقضاء الطارمية أحد الأقضية الستة التي تحيط ببغداد وتسمى بحزام العاصمة، وهي من المناطق المهمة كونها تربط بين 4 محافظات عراقية، هي: بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار.
ويشتكي أهالي الطارمية، بشكل متكرر من ممارسات عناصر في فصائل الحشد الشعبي؛ بداعي سيطرتهم على الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية في القضاء.