قتيلان من الشرطة العراقية إثر اشتباكات مع داعش شمال بغداد

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوة أمنية عراقية مشتركة مع عدد من عناصر تنظيم داعش في بستان البومحسن بقضاء الطارمية؛ أسفر عن مقتل عنصر بتنظيم داعش وإصابة آخر تم اعتقاله كحصيلة أولية مع تواصل الاشتباكات بين الطرفين".