الجيش الإسرائيلي يحدد "منطقة إنسانية" في خان يونس جنوبي غزة

نازحون في قطاع غزةالمصدر: رويترز
06 سبتمبر 2025، 6:16 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن "منطقة إنسانية" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، إن تحديد منطقة إنسانية في خان يونس جاء مع توسيع المناورة البرية في مدينة غزة والاستيلاء على معاقل حماس في عملية عربات جدعون 2.

وأضاف: "تضم المنطقة الإنسانية بنى تحتية إنسانية حيوية مثل مستشفيات ميدانية، وخطوط مياه، ومرافق تحلية مياه، إلى جانب توفير متواصل لمواد غذائية، وخيم، وأدوية، ومواد طبية، سيتم إدخالها بتنسيق بين وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والمجتمع الدولي".

وأكد أن "جهود إدخال المساعدات الإنسانية للمنطقة وملاءمة البنى التحتية ستستمر بشكل متواصل بتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتوازي مع توسيع المناورة البرية".

