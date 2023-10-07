إسرائيل تعلن مقتل مسؤول محلي برصاص مسلحين فلسطينيين
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بمقتل رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شعاري هنيغف برصاص مسلحين فلسطينيين.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح السبت، حالة الحرب للمرة الأولى منذ عام 1973، وذلك إثر إعلان حركة حماس إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وإطلاق آلاف الصواريخ تجاهها.
وتوعد الجيش الإسرائيلي حماس بدفع "ثمن باهظ"، وقال إن "حماس بدأت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية، وتسلل مسلحين إلى الأراضي الإسرائيلية".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.