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العالم العربي

الحكومة السورية تتعهد بمحاسبة مرتكبي "الانتهاكات" في السويداء

الحكومة السورية تتعهد بمحاسبة مرتكبي "الانتهاكات" في السويداء
قوات أمن سورية في السويداءالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 11:14 ص

أدانت الحكومة السورية "الانتهاكات المؤسفة" و"السلوكيات الإجرامية وغير القانونية" التي شهدتها محافظة السويداء جنوب البلاد، وتعهدت بمحاسبة مرتكبيها.

وجاء في بيان للحكومة نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء، أن الحكومة السورية تدين هذه "الأعمال المشينة" وتؤكد الالتزام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء كان جهة فردية أو منظمات.

وشدد البيان على أن حقوق أبناء السويداء ستكون دائما مصونة، وأن الحكومة لن تسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم.

وكانت مصادر محلية في مدينة السويداء جنوبي سوريا، قالت إن المدينة تعيش حالة من الفوضى العارمة، مع تزايد أعمال القتل العشوائي، على خلفية انتشار مجموعات مسلحة "رديفة" ترافق قوات الأمن العام والجيش السوري، وتقوم بعمليات حرق لمنازل ومحال تجارية بشكل واسع.

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