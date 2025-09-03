بوتين: لا نقاتل من أجل السيطرة على أراضٍ في أوكرانيا بل من أجل حقوق الناس

العالم العربي

"دعوات مشبوهة".. "التعاون الخليجي" يندد بخطط ضم الضفة الغربية

جاسم البديويالمصدر: وكالة الأنباء الكويتية
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 1:01 م

نددت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، بالدعوات "الخطيرة والمشبوهة" الصادرة عن أحد الوزراء الإسرائيليين الرامية إلى تعميق الاستيطان وضم الغربية المحتلة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي عبر منصة "إكس"، إن "هذه الدعوات التحريضية تؤكد نهج الاحتلال المتواصل والممنهج في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعكس إصراره على تقويض فرص السلام، وتحديه الصارخ للمواثيق الدولية، واستمراره في انتهاك كافة القوانين والأعراف".

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات فورية ورادعة لوقف هذه الدعوات التحريضية والممارسات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية".
 
وأضاف أن "مجلس التعاون الخليجي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه التصريحات والممارسات العدوانية، وفي دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".​

