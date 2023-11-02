دبلوماسي إسرائيلي: طلبنا من دول أجنبية إرسال مستشفيات عائمة إلى مصر لعلاج جرحى غزة

قال السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا اليوم الخميس، إن إسرائيل طلبت من الدول الأجنبية إرسال مستشفيات عائمة كوسيلة محتملة لتقديم العلاج للجرحى الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بمغادرة قطاع غزة الذي تمزقه الحرب، إلى مصر.

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية العامة (راديو كان)، قال رون بروسور إن مثل هذا الطلب قدم من ألمانيا ودول أخرى.

ووصف السيناريو الذي أوضحه راديو كان، بخصوص صعود هؤلاء الجرحى على متن السفن العائمة في ميناء العريش المصري مثلًا، بأنه دقيق.