حميدتي: اتصالات مكثفة لتهدئة الأوضاع في الجنينة

اتهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، مخابرات الجيش السوداني بإشعال "الفتنة" من خلال تسليح أبناء القبائل في مدينة الجنينة بولاية دارفور.

وكشف حميدتي عن اتصالات مكثفة تجريها قوات الدعم السريع لتهدئة الأوضاع في المدينة وكشف ملابسات حادثة اغتيال والي غرب دارفور.

وقال في خطاب مسجل نشره على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إنه "يمتلك أدلة ومعلومات بشأن تسليح مخابرات الجيش لأبناء القبائل لإشعال حرب قبلية في الإقليم".