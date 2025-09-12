السعودية تدين بشدة تصريحات نتنياهو ضد قطر

أعربت المملكة العربية السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد دولة قطر، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: إن "المملكة إذ تجدد تضامنها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات، لتؤكد أن هذه التصريحات والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية، تحتّم على المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ الإجراءات الفعلية لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية التخريبية في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حمّل أمس قطر مسؤولية استقبال قيادات حركة حماس على أراضيها.

وفي كلمة مصورة، قارن نتنياهو بين خطوات إسرائيل في المنطقة والسياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة في أعقاب هجوم 11 سبتمبر/ أيلول، مستنكراً الإدانات التي صدرت ضد إسرائيل التي قال إنها "تتمسك بالمبادئ نفسها" التي اعتمدتها الولايات المتحدة.