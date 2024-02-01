الأونروا: قد نُوقف عملياتنا في فبراير

من جهته، اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تعليق الدعم المالي للوكالة بمثابة "عقاب جماعي للشعب الفلسطيني".

وأكد في تصريحات صحفية قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه سيشدد في الاجتماع على أهمية استمرار دعم أونروا، مشددًا على ضرورة التحقيق في مزاعم تورط موظفين بالأونروا بهجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأضاف: "ولكن لا يمكن القيام بعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ولا يجب وقف أنشطة الأونروا، لأنكم إذا أوقفتم تمويلها ستكونون تعاقبون الشعب الفلسطيني بأسره".

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم، أنه من بين الدول المانحة الكبرى فإن إسبانيا والنرويج والسويد والدنمارك وبلجيكا تحافظ على مساهماتها.