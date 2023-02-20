"النزاهة" العراقية تستدعي قائدًا عسكريا سابقا بتهمة اختلاس 5 ملايين دولار

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، استدعاء قائد قوات الشرطة الاتحادية السابق، الفريق رائد شاكر جودت؛

لاختلاسه نحو 5 ملايين دولار مخصصة لمركبات عسكرية.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر استقدام المتهم قائد قوات الشرطة الاتحادية السابق وخمسة متهمين آخرين؛ بتهمة اختلاس مبالغ تصل إلى 7 مليارات دينار".

وأضاف البيان أن تلك المبالغ "خاصة بتجهيز مواد احتياطية وتدريع عجلاتٍ عسكرية من قبل إحدى شركات التجارة العامة خلال المدة بين عامي (2014 - 2016)".