قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية على كنيسة كاثوليكية في غزة

قال أطباء في مستشفى الأهلي بمدينة غزة، اليوم الخميس، إن امرأتين قُتلتا، وأُصيب عدد آخر في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".

وألحقت الغارة أضرارًا بكنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة داخل القطاع الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن ستة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة، بينما أُصيب كاهن الكنيسة، الأب جبرائيل رومانيلي، الذي كان يُطلع البابا الراحل فرنسيس بانتظام على مستجدات الحرب، بجروح طفيفة في ساقه.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، أن ضربات إسرائيلية أصابت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، فيما أكدت وكالة "أنسا" الإخبارية مقتل شخصين.

وقالت ميلوني في بيان: "الضربات الإسرائيلية على غزة أصابت أيضًا كنيسة العائلة المقدسة"، منددة بالهجمات "غير المقبولة" على السكان المدنيين.