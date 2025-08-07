الرئيس الإماراتي يصل روسيا في زيارة رسمية (صور)

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ورافقت طائرة الرئيس الإماراتي لدى دخولها أجواء روسيا، طائرات عسكرية ترحيباً وتحية.

وجرت للرئيس الإماراتي مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار فنوكوفو، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وروسيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، وصافح مستقبليه من كبار المسؤولين.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة وفد يضم: الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وعددا من كبار المسؤولين.

وأفادت "وام" أمس الأربعاء، بأن الشيخ محمد بن زايد يجري اليوم الخميس زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الإماراتي سيبحث خلال الزيارة مع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

