وثيقة إسرائيلية: هزيمة كاملة لحماس وحكم ذاتي في غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، عن وثيقة إسرائيلية قدمها أكاديميون إلى المستوى السياسي، تدعو إلى تحقيق "هزيمة كاملة" لحماس، وإنشاء "كيان فلسطيني يتمتع بالحكم الذاتي".

وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة التي تحمل عنوان "من نظام قاتل إلى مجتمع معتدل"، كتبها عدد من الأكاديميين الإسرائيليين ووصلت إلى كل من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ومجلس الوزراء الحربي.

وتطالب الوثيقة بإلحاق الهزيمة الكاملة بحركة "حماس"، بما يشمل السيطرة التامة على أراضي قطاع غزة، والمحاكمات العلنية لقيادات الحركة، ثم ترسيم خريطة إعادة إعمار غزة، واجتثاث "التطرف" من القطاع.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حدد خطًّا أحمر واضحا لفريق التفاوض، وهو أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب في غزة، فإن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن إنهاء الحرب في الجنوب، تزامنًا مع التهديدات القادمة من الساحة الإيرانية، وكذلك التحدي الصعب من الجبهة الشمالية، يصب في مصلحة إسرائيل.