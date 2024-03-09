سفينة مساعدات تستعد للإبحار من قبرص إلى غزة

تستعد سفينة "أوبن آرمز" للإبحار من قبرص إلى غزة، وعلى متنها مساعدات إنسانية، لتكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع، عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية بفتحه نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإن السفينة التي ترفع العلم الإسباني، ورست قبل 3 أسابيع، في ميناء لارنكا جنوبي قبرص، تقوم على تجهيزها منظمة خيرية أمريكية تدعى "المطبخ المركزي العالمي".

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها الجمعة، إن "فرق منظمة المطبخ المركزي العالمي، موجودة في قبرص لتحميل مساعدات إنسانية على متن قارب، متوجه إلى شمال قطاع غزة"، مضيفة، "كنا نستعد منذ أسابيع، مع شريكتنا منظمة أوبن آرمز غير الحكومية، لفتح ممر المساعدات البحرية الذي سيسمح لنا بتكثيف جهودنا في المنطقة".

بدورها، قالت منظمة "أوبن آرمز" على منصة "إكس"، "سفينتنا تستعد للمغادرة محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين".