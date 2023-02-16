تحالف سياسي جديد في السودان "يربك" التقارب حول الاتفاق الإطاري

وترفض قوى الحرية والتغيير، مطالبة عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، الداعية لتوسيع أطراف الاتفاق الاطاري، مشيرة إلى أن القوات المسلحة "لا يمكن أن تحمي دستورا وضعه 10 أفراد" في إشارة لممثلي "الإطاري" من المدنيين.

بدوره، أوضح الأمين السياسي للتحالف الجديد، عبدالرحيم عبدالله، أن "الإعلان فرضه المشهد السياسي الذي يتطلب الحكمة"، قائلا إن "الوطن يمر بمرحلة خطيرة يتوجب التنازل ومحاولة الخروج بالبلاد إلى بر الأمان بتشكيل حكومة قوية تحافظ على الوطن".

وأكد عبدالله أن التحالف "سيكون جسما مفتوحا على جميع أبناء السودان".

ويتمسك نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالاتفاق الإطاري أساسا للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مؤكدا أنه "لا تراجع عن الاتفاق مطلقا".

وتدعم دول الترويكا واللجنة الرباعية، إلى جانب الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، إيقاد)، الاتفاق الإطاري لحل الأزمة السودانية.

وأطلقت الترويكا واللجنة الرباعية، تحذيرا من المساس أو محاولة تقويض الاتفاق السياسي الإطاري.

ويمر السودان بتجربة انتقال هشه زادت حدة بعد قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الثاني/ أكتوبر 2021، بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد.