الاتحاد الأوروبي يطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في غزة

وبدوره قال رئيس الوزراء القطري إن ثقته تزداد في إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، ووصف التحديات المتبقية أمام ذلك بأنها "بسيطة للغاية".

وأضاف أن التحديات التي تواجه التوصل لاتفاق هي أمور عملية ولوجستية فقط.