الاتحاد الأوروبي يطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في غزة
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، أضاف بوريل: "قرارات مجلس الأمن ليست مجرد كلمات... يجب تنفيذها".
وبدوره قال رئيس الوزراء القطري إن ثقته تزداد في إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، ووصف التحديات المتبقية أمام ذلك بأنها "بسيطة للغاية".
وأضاف أن التحديات التي تواجه التوصل لاتفاق هي أمور عملية ولوجستية فقط.