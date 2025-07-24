ستارمر يدعو لمباحثات أوروبية عاجلة حول "المعاناة والمجاعة" في غزة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس عن محادثات "طارئة" بين باريس ولندن وبرلين الجمعة لمناقشة الوضع في قطاع غزة حيث "المعاناة والمجاعة... لا يمكن وصفها ولا الدفاع عنها"، وفق قوله.

وقال ستارمر في بيان "سأجري اتصالاً طارئاً غداً مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف أن وقف إطلاق النار في المستقبل في غزة "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية".

وأعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الخميس فشل مفاوضات الدوحة بشأن الهدنة في غزة، معلنا أن واشنطن سحبت مفاوضيها، كما اتهم حماس بعدم التصرف "بحسن نية".

وكانت حركة حماس أعلنت الأربعاء أنها قدمت ردها على مقترح هدنة لمدة 60 يوما في قطاع غزة، مع تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، والذي ضمنته تعديلات على مضمون الاقتراح.