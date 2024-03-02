العراق.. إصابة 6 مدنيين بانفجار قرب سجن "أبو غريب"

أصيب 6 أشخاص اليوم السبت، إثر انفجار جسم مشبوه بمحيط سجن أبو غريب غرب العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لمصدر أمني.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن مجموعة من ذوي السجناء الذين كانون ينتظرون زيارتهم، أوقدوا نارًا في باحة السجن الخارجية لغرض التدفئة وبعد دقائق وقع انفجار أصاب 6 منهم.

وأرجح المصدر أن يكون سبب الانفجار عبوة قديمة من مخلّفات الحرب.

وذكر عمار الدليمي أحد سكان المنطقة لـ"إرم نيوز" : "في وقت مبكر من صباح اليوم، سمعنا دوي انفجار، وشاهدنا دخانًا طفيفًا يخرج من ساحات السجن وهو ذو مساحة كبيرة".

وأضاف أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى أبو غريب لتلقي العلاج، مبينًا أن 3 من ذوي السجناء هم من أهالي البصرة وقدموا الى العاصمة بغداد فجر اليوم"

من جهته، أكد مصدر صحي في المستشفى مغادرة جميع المصابين للمستشفى بعد تلقيهم العلاج، والتأكد من حالتهم الصحية.