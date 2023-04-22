البرهان: الجميع خاسر في هذه الحرب وعلينا الجلوس جميعا لإنهائها

قال قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إن الجميع خاسر في هذه الحرب، وعلينا الجلوس معا لإنهائها.

وأضاف البرهان في تصريحات أدلى بها لقناة "العربية"، "يجب أن نجلس جميعا كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة".

وقال البرهان إن جميع المطارات تحت سيطرة قواته عدا مطاري الخرطوم ونيالا.

وأكد أنه موجود حاليا في مركز القيادة، مؤكدا تمسك قواته بمركز القيادة رغم المحاولات التي تبذلها قوات الدعم السريع للسيطرة عليه.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إن 413 شخصا قُتلوا وأصيب 3551 آخرون منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع مطلع الأسبوع الماضي.