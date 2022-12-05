السودانيون يوقعون "الاتفاق الإطاري" لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة

وقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان، اليوم الاثنين، على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.

وينتظر أن يُستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة بـ "اتفاق نهائي" تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، تعقبها انتخابات عامة يختار فيها السودانيون حكومتهم الديمقراطية.

وتجاوز عدد الموقعين على "الاتفاق الإطاري" أكثر من 40 كيانًا مدنيًّا، على رأسها مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، ومكونات الجبهة الثورية، باستثناء حركتي "العدل والمساواة وتحرير السودان" برئاسة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي.

بينما وقع عن المكون العسكري القائد العام للجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.