غزة.. أسر لا تنام بسبب القصف وأطفال يلتمسون الأمان في أحضان آبائهم

ما زال منزل هاني الهندي يهتز على دوي الانفجارات لليلة الثالثة خلال هذا الأسبوع مع استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، ولم يجد أطفاله الستة ملاذاً يلتمسون فيه الشعور بالأمان سوى أحضانه هو وزوجته، حيث ينامون جميعاً في غرفة واحدة.

وبجانب الباب الأمامي، وضعت الأسرة وثائقها الضرورية، مثل شهادات الميلاد وبطاقات الهوية والتقارير الصحية، في حقيبة جلدية لتكون جاهزة للحمل في حال تعرض المبنى لهجوم.

وقال الرجل وزوجته إن الاستعداد للمغادرة سهل، لكن عدم معرفة المكان الذي يقصدونه هو الصعب.