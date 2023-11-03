الإمارات: خطر اتساع الحرب في غزة إقليميا حقيقي

حذرت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، من أن هناك خطرا حقيقيا من اتساع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى المنطقة، وقالت إنها تعمل "بلا هوادة" لضمان وقف إنساني لإطلاق النار.

وقالت وزيرة الدولة نورة الكعبي في مؤتمر سياسي في العاصمة أبوظبي "بينما نواصل العمل لوقف هذه الحرب لا يمكننا أن نتجاهل السياق الأوسع وضرورة خفض درجة حرارة المنطقة التي تقترب من نقطة الغليان"، مؤكدة أن الشرق الأوسط يواجه اختبارا حاسما.