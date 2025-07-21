الميليشيات أم إسرائيل؟.. تصاعد أزمة "القصف الغامض" في العراق

تضاربت الروايات والتحقيقات بشأن الجهة التي قصفت منظومات الرادار في قواعد عسكرية عراقية نهاية حزيران/ يونيو الماضي، ففي حين تحدثت تقارير أولية عن تورط إسرائيل، عادت الحكومة وأعلنت أن الطائرات المسيّرة انطلقت من داخل الأراضي العراقية.

وكانت وزارة الدفاع قد باشرت بالتحقيق في الهجمات التي استهدفت معسكر التاجي شمالي بغداد، وقاعدة الإمام علي في ذي قار، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية استهدفت منظومات الرادار في توقيتات متزامنة؛ ما أوقع أضراراً مادية كبيرة وشل القدرة التشغيلية لتلك المنظومات.

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وذكرت تقارير محلية أن اللجنة الأولى التي شكّلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 24 حزيران/يونيو، حمّلت إسرائيل مسؤولية القصف، مشيرة إلى أن التحقيق ـ لم يُنشر ـ تضمّن معلومات اعتُبرت "مضللة"؛ ما دفع رئيس الوزراء إلى رفض نتائجها بالكامل.

وبحسب المصادر ذاتها، ترأس اللجنة الأولى الفريق الركن جاسم محمد الزبيدي، وشارك فيها كبار ضباط وزارة الدفاع، لكنها قدمت تقريراً وصفه السوداني بـ"البائس"، وأمر بإحالة أعضائها إلى مديرية شؤون المحاربين، معتبراً أن تحميل إسرائيل المسؤولية لا يستند إلى أدلة واقعية، بل جاء نتيجة "تحليل سطحي ومسبق".

لجنة ثانية

وعلى إثر ذلك، وجه السوداني بتشكيل لجنة جديدة برئاسة الفريق الركن جبار عبيد الدراجي، وضمت في عضويتها قائد الدفاع الجوي الفريق الركن مهند الأسدي، إضافة إلى ضباط كبار في الاستخبارات العسكرية.

وبحسب بيان رسمي، فإن اللجنة الثانية توصّلت إلى أن الطائرات الثلاث التي نُفذت بها الهجمات كانت من نوع واحد، ومصدرها جهة واحدة، وقد ثبت أن جميعها انطلقت من منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، وهي منطقة تخضع لسيطرة أمنية مشددة.

وأكدت التحقيقات، أن تلك الطائرات المسيّرة "مصنّعة خارج العراق"، لكنها جرى تشغيلها وتوجيهها من داخل البلاد باستخدام منظومات تحكم دقيقة، ما رجح تورط جهة تمتلك خبرة تقنية وقدرات لوجستية متقدمة.

بدوره، قال الخبير الأمني رياض الجبوري، إن "اللجنة الأولى ارتكبت خطأً جسيماً حين حمّلت إسرائيل المسؤولية دون امتلاك أدلة ميدانية؛ ما أدى إلى إرباك في الموقف الأمني وأعاق التوصل إلى نتائج حقيقية".

وأضاف الجبوري لـ"إرم نيوز" أن "اللجنة الثانية أظهرت احترافية أكبر، إذ يبدو أنها اعتمدت على تحليل مسارات الطيران وتطابق أجزاء المسيّرات، وقد أثبتت أن جميعها خرج من منطقة جرف الصخر، ما يعني أن الطرف المنفّذ محلي بالكامل".

وجاءت هذه الهجمات في سياق توتر أمني متصاعد داخل العراق، في أعقاب موجة استهدافات متكررة باستخدام المسيّرات، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، وشملت منشآت عسكرية ونفطية.

وتواجه بغداد انتقادات متزايدة بشأن ضعف منظومتها الدفاعية، وعدم قدرتها على التصدي لهجمات جوية منخفضة الارتفاع، رغم وعود حكومية متكررة بتطوير قدرات الدفاع الجوي منذ سنوات.

وفي شباط/ فبراير الماضي، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صرّح بأن حكومته تعمل على "بناء قدرات حقيقية للدفاع الجوي، ودمج التشكيلات كافة ضمن الأطر المؤسسية"، في إشارة إلى محاولات إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومواجهة تحدي الطيران غير المرصود.

تفادي التصعيد الداخلي

من جهته، قال الباحث الأمني والاستراتيجي عدنان الكناني، إن "طريقة إعلان نتائج التحقيق كانت مدروسة ومهنية، وهدفت إلى تفادي التصعيد مع أطراف داخلية".

وأضاف الكناني لـ"إرم نيوز" أن "إخفاء اسم الجهة المنفذة لا يعني تبرئتها، بل هو جزء من خطة حكومية لإتمام التحقيقات من جهة، والحفاظ على الاستقرار الداخلي من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن "إعلان الأسماء في الوقت الحالي قد يؤدي إلى ردة فعل غير محسوبة".

وأكد أن "الأولوية الآن يجب أن تكون لتعزيز قدرات الدفاع الجوي العراقي، ومعالجة الثغرات التي سمحت للطائرات المسيّرة بالوصول إلى مواقع حساسة دون رصدها".

ووفق مختصين، فإن حادثة قصف الرادارات الأخيرة ستبقى نقطة مفصلية في اختبار قدرة الحكومة على فرض سيادتها الجوية، في ظل استمرار الصمت تجاه الجهة المنفذة، واستمرار التسريبات التي تشير إلى تورط جهات داخلية محمية سياسياً.

من جهته، كشف مصدر أمني رفيع أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسلم تقريراً مفصلاً من اللجنة الجديدة، يتضمن بيانات فنية دقيقة تُشير بوضوح إلى تورط ميليشيات مسلحة في تنفيذ الهجمات التي استهدفت منظومات الرادار نهاية حزيران/ يونيو الماضي".

وأضاف المصدر، الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز" أن "التقرير اشتمل على مسارات الطائرات المسيرة، وتسجيلات إلكترونية لمنظومات التوجيه والتحكم، إضافة إلى نتائج تحليل بقايا الطائرات التي تم جمعها من مواقع الاستهداف"، لافتاً إلى أن "جميع الأدلة تقاطعت عند جهة واحدة، لها جناح عسكري معروف وتنشط في مناطق محظورة أمنياً".

وبين أن "قرار عدم الإعلان عن اسم الجهة المنفذة في البيان الحكومي، جاء بناءً على توصية من جهات أمنية عليا، لأسباب تتعلق بالتوازنات السياسية، والخشية من تداعيات أمنية داخلية".