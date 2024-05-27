نتنياهو عن استهداف نازحي رفح: "حادث مأساوي"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته تُحقق بالغارة التي استهدفت نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة، واصفًا ما حدث بأنه "مأساوي".

وقال نتنياهو أمام الكنيست: "في رفح، قمنا بإجلاء مليون شخص لا علاقة لهم بما يجري، ورغم قصارى جهدنا وقع حادث مأساوي"، مضيفًا: "إننا نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتائج".

وتسببت غارة جوية إسرائيلية، ليل الأحد، باندلاع حريق هائل أسفر عن مقتل 45 شخصاً في مخيم بمدينة رفح.