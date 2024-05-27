نتنياهو عن استهداف نازحي رفح: "حادث مأساوي"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته تُحقق بالغارة التي استهدفت نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة، واصفًا ما حدث بأنه "مأساوي".
وقال نتنياهو أمام الكنيست: "في رفح، قمنا بإجلاء مليون شخص لا علاقة لهم بما يجري، ورغم قصارى جهدنا وقع حادث مأساوي"، مضيفًا: "إننا نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتائج".
وتسببت غارة جوية إسرائيلية، ليل الأحد، باندلاع حريق هائل أسفر عن مقتل 45 شخصاً في مخيم بمدينة رفح.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصفت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي، غارة جوية على رفح بأنها "جسيمة جدًّا"، مؤكدة أن تحقيقات القوات المسلحة في الأمر مستمرة.
وعبّرت دول عربية عن إدانتها للغارة الإسرائيلية، وسط مطالبات بتدخل دولي لإلزام إسرائيل بوقف هجماتها على القطاع، كما أثار الحادث غضب زعماء العالم، الذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة.