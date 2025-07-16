"الصحة السورية" تعلق على "الفيديو المروع" في مستشفى السويداء

أكدت وزارة الصحة السورية صحة فيديو تداولته حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر "مشاهد مروعة" من داخل المستشفى الوطني في السويداء، حيث بدت الجثث متكومة فيه.

وتعليقاً على الجدل الذي أثاره الفيديو، إذ ذكر البعض أنه قديم، بينما أكد آخرون من أبناء السويداء أنه يوثق مجزرة ارتكبتها القوات الحكومية في المستشفى، قالت الوزارة إنه تم "العثور على عشرات الجثث في مستشفى السويداء الوطني بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه".

وأضاف المكتب الإعلامي للوزارة أنه "بعد الكشف على الجثث تبين أنها تعود لعناصر من قوات الأمن ومدنيين داخل مستشفى السويداء"، دون أي توضيحات أخرى.

وانتشر الفيديو بكثافة خلال الساعات الماضية، مع أنباء تقول إن القوات الحكومية السورية قتلت كل من كان في المستشفى، بمن فيهم الكادر الطبي العامل فيه.