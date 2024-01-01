إسرائيل تتوقع أن تتجاوز تكلفة حربها على غزة 58 مليار دولار
رجح محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، أن تتجاوز تكاليف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الـ58 مليار دولار أمريكي.
ودعا في تصريحات اليوم الإثنين، إلى "خفض النفقات وإلغاء وزارات وزيادة الإيرادات"، لأن عدم التحرك بذلك الاتجاه "سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي الكثير مستقبلًا".
وأوضح المسؤول الاقتصادي الإسرائيلي، أن دخول إسرائيل في مسار طويل من زيادة الديون سيؤدي لرفع الفائدة وخفض العملة والتضخم.
وتؤكد التصريحات الجديدة ليارون ما توقعه سابقًا بأن تصل تكاليف الحرب على قطاع غزة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 52 مليار دولار.
وتتوافق تلك التقديرات مع ما صدر عن المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي)، الذي أشار إلى أن كلفة الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).