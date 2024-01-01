إسرائيل تتوقع أن تتجاوز تكلفة حربها على غزة 58 مليار دولار

رجح محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، أن تتجاوز تكاليف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الـ58 مليار دولار أمريكي.

ودعا في تصريحات اليوم الإثنين، إلى "خفض النفقات وإلغاء وزارات وزيادة الإيرادات"، لأن عدم التحرك بذلك الاتجاه "سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي الكثير مستقبلًا".

وأوضح المسؤول الاقتصادي الإسرائيلي، أن دخول إسرائيل في مسار طويل من زيادة الديون سيؤدي لرفع الفائدة وخفض العملة والتضخم.