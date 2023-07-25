السودان.. مجموعة حقوقية تندد بالقصف العشوائي لمنازل المدنيين

ندَّدت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية بالسودان بتزايد وتيرة القصف المدفعي العشوائي للجيش على مناطق مأهولة بالسكان؛ ما يتسبب في سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

وقالت المجموعة في بيان على "فيسبوك" إن "العاصمة الخرطوم تشهد قصفًا بالمدفعية الثقيلة بشكل عشوائي لمناطق مأهولة بالسكان لا تصيب أي أهداف عسكرية، وإنما تحصد أرواح المدنيين وتدمر الممتلكات الخاصة".

وأكدت المجموعة رصد قصف مدفعي بصورة عشوائية على عدد من المناطق بالعاصمة منها منطقة "المعمورة" يوم الأحد الماضي؛ ما تسبب في قتل مواطن وإصابة خطيرة لآخر، إلى جانب احتراق منزل بصورة كاملة.

كما رصدت المجموعة الحقوقية قصفًا عشوائيًّا يوم الاثنين على محلية امبدة أدى الى مقتل 15 مواطنًا بينهم أطفال وتدمير 5 منازل تدميرًا جزئيًّا.