"لوموند": وسائل الإعلام العالمية تنفي الاتهامات الموجهة ضد المصورين في غزة

أنكرت وسائل الإعلام الدولية الكبرى، بما في ذلك نيويورك تايمز وسي إن إن وأسوشيتد برس ورويترز، بشدة، أن تكون لمصوريها في غزة معرفة مسبقة بهجوم حماس على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك رداً على ادعاءات شركة "HonestReporting".

وقالت صحيفة لوموند إن الحكومة الإسرائيلية اتهمت بعض المصورين الصحفيين الفلسطينيين بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، إذ وصف مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أفعالهم بأنها تتعارض مع أخلاقيات المهنة.

