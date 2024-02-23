"المؤتمر الدولي لحوار الحضارات".. اعتراف جماعي بالتسامح

وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، قال الدكتور فواز حبال، إن مركز باحثي الإمارات مؤسسة علمية مهمة تأسست عام 2020، وتهدف للنشر العلمي والتوثيق العلمي والفهرسة العلمية باسم دولة الإمارات، مؤكداً على أهمية المركز ومشاركته في المجتمع والمؤسسات من أجل تنمية البحث العلمي وتوثيقه، قائلاً إن المركز حقق إنجازات كبيرة خلال فترة قصيرة.

وأضاف حبال: "المؤتمر خطوة مهمة لدمج البحث العلمي في التسامح وتوسيعه إلى القطاع العام، بعيداً عن المنظمات، من خلال التأكيد على الاعتراف الجماعي بالتسامح مع استمرار حوار الحضارات، وهذه أول مرة تستضيف الإمارات هذا المؤتمر الهام الذي يسعى لتعزيز دور التسامح في العالم وإزالة الحواجز بأسلوب علمي ثقافي ناجح".

وخلص المؤتمر إلى الاعتراف بالإجماع بالتسامح، باعتباره حجر الزاوية في التعايش السلمي والاحترام المتبادل، وأعرب المشاركون عن التزامهم بترجمة الرؤى المكتسبة إلى أعمال ملموسة، والدعوة إلى التسامح في جميع مجالات المجتمع، حيث يتم الاحتفاء بالتنوع، واحترام الاختلافات، لكي يسود التسامح دوماً.