مصر تنفي مقتل مساعد ملحق الدفاع في الخرطوم
نفت مصر مقتل مساعد الملحق العسكري في سفارتها بالعاصمة السودانية الخرطوم أو تعرضه لأي أذى، بعد أنباء متداولة تبعها تأكيد من الجيش السوداني بشأن مقتله.
وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر "فيسبوك" على لسان سفير مصر في الخرطوم عدم مقتل مساعد ملحق الدفاع المصري في السودان.
وجاء في بيان الوزارة: "اتصالا بما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، أكد السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح على أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بمن في ذلك أعضاء مكتب الدفاع.
من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع، التي اتهمها الجيش السوداني بقتل المسؤول العسكري المصري، في بيان لها، أنه "اتضح بالتواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم أن مساعد الملحق العسكري بخير ولم يتعرض لأذى، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية لاحقاً بياناً يكذب ادعاءات القوات الانقلابية بالشأن".
واتهمت قوات الدعم السريع، في بيانها الذي نشرته عبر تويتر، الجيش السوداني بنشر الأكاذيب والشائعات.
وكان الجيش السوداني قد أعلت في وقت سابق من اليوم، إن مساعد الملحق العسكري المصري قُتل بنيران قوات الدعم السريع في أثناء قيادته لسيارته في العاصمة الخرطوم.