مصر تنفي مقتل مساعد ملحق الدفاع في الخرطوم

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع، التي اتهمها الجيش السوداني بقتل المسؤول العسكري المصري، في بيان لها، أنه "اتضح بالتواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم أن مساعد الملحق العسكري بخير ولم يتعرض لأذى، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية لاحقاً بياناً يكذب ادعاءات القوات الانقلابية بالشأن".

واتهمت قوات الدعم السريع، في بيانها الذي نشرته عبر تويتر، الجيش السوداني بنشر الأكاذيب والشائعات.

وكان الجيش السوداني قد أعلت في وقت سابق من اليوم، إن مساعد الملحق العسكري المصري قُتل بنيران قوات الدعم السريع في أثناء قيادته لسيارته في العاصمة الخرطوم.