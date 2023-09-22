جاء مخيبًا للآمال.. الحرية والتغيير تعلّق على خطاب قائد الجيش السوداني
وصفت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الجمعة، خطاب قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ"المخيب للآمال، ولم يطرح أي تعهدات واضحة تخاطب المأساة التي يعيشها الشعب السوداني".
وقال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، في بيان على منصة "إكس" إن خطاب "البرهان" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء في وقت يعيش فيه السودان حربًا ضروسًا تسببت بمقتل الآلاف، ونزوح، ولجوء 5 ملايين مواطن ومواطنة، ووضع أكثر من نصف سكان البلاد ضمن خانة المحتاجين للمساعدات الإنسانية العاجلة.
وأوضح أنه "كان من المنتظر أن يركز الخطاب على كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، ولكنه أتى بصورة مخيبة للآمال، ولم يطرح أي تعهدات واضحة تخاطب المأساة التي يعيشها الشعب الآن".
وأكد أن الكارثة التي تمر بها البلاد، الآن، تهدد وجودها، وتطرح تحديات قد تمس وحدتها وسيادتها، وتحطم حياة أهلها بصورة غير مسبوقة، موضحًا أن ذلك يتطلب من جميع الأطراف تحكيم صوت العقل، واللجوء للحلول السلمية التفاوضية، عوضًا عن المواجهات المسلحة.
وشدد البيان على أن الحرب لا تصب إلا في مصلحة بقايا عناصر نظام البشير السابق، الذين يريدون إطالة أمدها بغية السيطرة على السلطة.
وأشار البيان إلى تطرق خطاب "البرهان" لقضية هروب المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من قادة نظام المؤتمر الوطني، في حين أن القاصي والداني يعلم أن المطلوبين للعدالة الدولية يتجولون في شرق السودان تحت حماية القوات المسلحة، ويستخدمون مقدراتها للحشد والتعبئة لاستمرار الحرب، وفقًا للبيان.
وكان "البرهان" قد حذَّر في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من تمدّد نطاق الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى خارج حدود بلاده، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على خصومه.
وشدد "البرهان" على أن خطر الحرب "أصبح يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".
وتجاوزت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهرها الخامس، مع اتساع نطاقها، وتأزم الأوضاع الإنسانية للمواطنيين، خاصة في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.