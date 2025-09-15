السودان.. الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقتين بشمال كردفان

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة الكاملة على منطقتي "كازقيل" و"الرياش" بولاية شمال كردفان.

وأشارت القوات في بيان على موقعها إلى أن هذه الاستعادة جاءت عقب معارك حاسمة ضد جيش الحركة الإسلامية والمليشيات المتحالفة معها.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة مهدت التقدم من عدة محاور باتجاه مدينة الأبيض بهدف تحريرها.

ووفق البيان تم تكبيد قوات الجيش "خسائر فادحة بلغت مئات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى السيطرة على 43 عربة قتالية مجهزة بكامل العتاد وتدمير عشرات أخرى وضبط كميات كبيرة من الأسلحة".

وأشار بيان "الدعم السريع" إلى أن استعادة "كازقيل" و"الرياش" تُعد "خطوة متقدمة ضمن العمليات العسكرية الواسعة التي تخطط لها قواتنا في شمال كردفان، والهادفة إلى السيطرة على مدينة الأبيض والتقدم بثبات نحو أهداف استراتيجية أخرى".

وأكدت "عزمها على مواصلة معارك التحرير حتى تحقيق كامل الأهداف المرسومة".

كما "دعت جماهير الشعب إلى الاصطفاف خلف مشروع التأسيس الوطني الهادف إلى تحقيق السلام والوحدة على أسس راسخة وجديدة".