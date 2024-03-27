اللاجئون ورمضان.. هكذا يمر الشهر على من فقدوا بيوتهم

لم يعد شهر رمضان كما كان في السابق بالنسبة للعائلات التي غادرت بيوتها رغما عنها، فالكثيرون فقدوا أقاربهم، وبعضهم الآخر لا يستطيعون تناول وجبة الإفطار المهمة التي تكسر الصيام.

إلا أن المسلمين يمتازون بالكرم خصوصا في رمضان، حيث إنه وقت للتجمع والكرم وإظهار الاهتمام بالقيم الإنسانية بشكل كبير، كما أنه وقت اجتماع العائلات على مائدة الإفطار.

وبما أن الشعور بافتقاد المنزل والأحباء ثقيل للغاية خلال مناسبات مثل رمضان والأعياد، تناضل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل أن يتمكن الأشخاص اللاجئون من عيش حياة كريمة في انتظار السماح لهم بالعودة إلى ديارهم مرة أخرى.

وبالنسبة للعديد من العائلات السورية وغيرها، مرت أعوام عديدة على احتفالهم بشهر رمضان في دول اللجوء.

ففي بيروت نجد مصطفى يوزع الطعام على الأسر السورية الفقيرة، فهو يجلس على ظهر دراجته النارية ويحمل كيساً من الطعام، ليتجول هو وصديقه في بيروت لجمع الطعام من المطاعم والمخابز لتوزيعه على العائلات اللاجئة الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف وجبة الإفطار في رمضان.

ويقول مصطفى في هذا الصدد: "أعتقد أن ثقافتنا بحاجة إلى التغيير، فالكثير من الناس يهدرون الطعام، نريد وضع حد لذلك خاصة الآن، حيث يوجد الكثير من الفقراء في لبنان الذين يحتاجون إلى الطعام. يجب على جميع الشباب مساعدة اللاجئين السوريين والعائلات اللبنانية الفقيرة أيضاً".