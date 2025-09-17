ملك الأردن وأمير قطر يبحثان جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وأدان توسيع إسرائيل عمليتها البرية على غزة، والتي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وفي لقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أكد ملك الأردن "دعم الجهود القطرية المصرية الأمريكية لتنفيذ صفقة تبادل تفضي إلى إنهاء العدوان على غزة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

من جانبه قال الشيخ تميم في ختام زيارته الأردن، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الوضع في غزة والمنطقة.

وأضاف تميم: "في مباحثات بنَّاءة اليوم مع أخي الملك عبدالله الثاني، شددنا على ضرورة تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للمخاطر المحدقة بالمنطقة وأمنها، وفي مقدمتها إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بإيجاد حل سلمي وشامل لقضيته العادلة، وفق قرارات الشرعية الدولية".

وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، أكد الزعيمان أهمية توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وإدامة التنسيق الوثيق بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية، والعمل على تفعيل اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة.

وأدان ملك الأردن، العدوان الإسرائيلي على قطر، والوقوف إلى جانبها، و"مواصلة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية سيادة الدول من أي انتهاك".