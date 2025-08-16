مصادر لـ"إرم نيوز": الحوثيون يحشدون أسلحتهم الثقيلة نحو الساحل الغربي

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن ميليشيا الحوثي بدأت، خلال الأيام القليلة الماضية، تعزيز ترسانتها العسكرية في مواقع تمركز قواتها على جبهات مدن الساحل الغربي.

وذكرت المصادر، لـ"إرم نيوز"، أن "الحوثيين استحدثوا أخيرًا العديد من التجهيزات العسكرية في تلك المناطق تحديدًا، بشكل مكثف، حيث حشدوا مختلف أنواع الأسلحة، لا سيما الثقيلة منها، باتجاه جبهات الساحل الغربي، في إطار تعزيز قواتهم بالآليات القتالية".

وأوضحت أن "من بين الأسلحة التي ركّزت الميليشيا على حشدها منصات إطلاق الصواريخ الباليستية وقذائف الهاون، ومنصات إطلاق الطائرات المُسيّرة، ومرابض مدفعية متعددة المهام والأحجام".

وعزت المصادر العسكرية هذا التصعيد من قبل الحوثيين، ومضاعفة تعزيزاتهم بشكل أكبر في جبهات الساحل الغربي تحديدًا، إلى خشيتهم من تعرضهم لهجوم عسكري "كاسح" من قبل القوات المشتركة يهدف إلى تحرير مدن الساحل كافة.

معركة "الخلاص الوطني"

وعن وجود استعدادات فعلية من قبل "القوات المشتركة" لشنّ حرب واسعة على الحوثيين، امتنعت المصادر عن الإجابة، مشيرةً إلى أن ذلك يدخل ضمن الأسرار والخطط العسكرية التي تظل طي الكتمان.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر عسكرية متطابقة، لـ"إرم نيوز"، أن أي معركة ضد الحوثيين "لن تقتصر على جبهات الساحل الغربي فحسب، بل ستمتد إلى جميع الجبهات في طول البلاد وعرضها"، مؤكدةً أنها "آتية لا محالة، ولا ترتبط بمواقف آنية أو ظرفية".

وأشارت المصادر إلى أن التحضير العسكري لمعركة "الخلاص الوطني" قائم على قدم وساق، وسيجري تنفيذها وفق ما هو مرسوم ومحدد في إطار خطط وضوابط عسكرية، حين تتوفر الظروف المناسبة.

وأكدت أن "لا خيار أمام قوات الشرعية بمختلف تشكيلاتها سوى الحسم العسكري كاتجاه إجباري وحيد، لفرض منطق الدولة وانتزاع المناطق الخاضعة للانقلابيين بالقوة وإنقاذها من سيطرتهم".

أسلحة متعددة

إلى ذلك، نقلت منصة "ديفانس لاين" المتخصصة بالشؤون الأمنية والعسكرية اليمنية، عن مصادر أمنية ودفاعية، أن الحوثيين نقلوا أسلحة وعتادًا حربيًا متطورًا إلى المناطق الساحلية الغربية، وأعادوا نشر ذخائر بحرية وساحلية ودفاعية في سلاسل المرتفعات الجبلية بالمحافظات الواقعة غربي البلاد.

وأضافت المنصة أن الميليشيا نقلت صواريخ ومنصات إطلاق ومنظومات طائرات مسيّرة ومعدات توجيه إلى محافظتي الحديدة وحجة غربًا، إضافة إلى مناطق غربية من محافظات ريمة وذمار والمحويت وإب، وكذلك المناطق الغربية الخاضعة لسيطرتهم في محافظة تعز.

وأشارت إلى أن الحوثيين نقلوا أيضًا بطاريات صواريخ وأنظمة رادار إلى مواقع قريبة من مدينة وميناء الحديدة، ومناطق الكثيب والتحيتا والصليف ورأس عيسى وعبس وميدي شمالًا.

ووفق "ديفانس لاين"، "أعادت الميليشيا نشر أصول بحرية وجوية في مواقع استراتيجية بالمرتفعات المطلة على البحر الأحمر وباب المندب، مؤمنةً تلك القدرات في قواعد ومخابئ بعضها مستحدث. كما حرصت على إعادة تركيب شبكات اتصالات وأجهزة توجيه وأنظمة استطلاع ورادارات في مواقع حيوية ومرتفعات استراتيجية، إضافة إلى إعادة تأهيل عقد الاتصالات وتقنيات التوجيه التي تعرضت لهجمات أمريكية".