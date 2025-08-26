مصادر لـ "إرم نيوز": المبعوث الأمريكي يوسع لقاءاته مع القوى اللبنانية

أفادت مصادر مطلعة أن الموفد الأمريكي توم باراك وسّع جدول لقاءاته في العاصمة اللبنانية بيروت خلال زيارته الحالية، بحيث لم تعد تقتصر على الرؤساء الثلاثة كما في جولته السابقة قبل أسبوع.

وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز" أن لقاءات باراك تشمل عددا من القوى السياسية والقيادات الحزبية، على رأسهم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى جانب شخصيات سياسية أخرى.

وقالت إن الزيارة تختم بعشاء موسع في دارة النائب فؤاد مخزومي، حيث كشفّت المصادر عن توجيه دعوات لعدد من النواب والقوى السياسية للمشاركة مساء الثلاثاء، من بينهم نائب حليف لحزب الله، قد أكّد حضوره.

وباراك الذي وصل بيروت مساء الاثنين قادمًا من جولة شملت تل أبيب ودمشق، استهل زيارته الخامسة للبنان بعشاء في وسط بيروت حضره عدد كبير من النواب والوزراء.

ويضم الوفد الأمريكي أيضا نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والسيناتورين ليندسي غراهام وجين شاهين.

ومن المقرر أن تبدأ اللقاءات الرسمية صباح الثلاثاء بلقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون يعقبه مؤتمر صحافي، ثم لقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري ظهرا، يليه لقاء وغداء مع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.

وذكرت وسائل إعلام أن لبنان ينتظر من الموفدين ردّا إسرائيليا على ورقة أمريكية حول جدول وآلية نزع ترسانة "حزب الله" تشمل أيضا ترتيبات أمنية على الحدود وانسحاب إسرائيل من نقاط تتواجد فيها في جنوب لبنان.

وكلّفت الحكومة اللبنانية في الخامس من أغسطس/ آب الجيش وضع خطة لنزع سلاح "حزب الله"، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران الى رفضها.

وجاء قرار الحكومة على وقع تغيّر موازين القوى في الداخل، وبعدما خرج "حزب الله" ضعيفا من مواجهته الأخيرة مع اسرائيل التي قتلت أبرز قادته ودمّرت جزءا كبيرا من ترسانته.