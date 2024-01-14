السودان.. القصف العشوائي يحصد حياة المدنيين

وأضاف أنه "لا توجد إحصائية دقيقة لعدد ضحايا القصف العشوائي"، لكنه أكد أن "ما لا يقل عن 200 شخص ممن تم التعرف عليهم قتلوا أما بالقصف المدفعي أو الجوي أو الرصاص الطائش".

كما أكد كندشة أن مستشفيات بشائر والرازي والراقي العاملة في المنطقة، تصل إليها بشكل يومي حالات وفيات بالرصاص الطائش أو الطيران أو القصف المدفعي والمسيرات.

ويوم الجمعة قالت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية في بيان على منصة "إكس"، إن الطيران الحربي للقوات المسلحة السودانية لا يزال يقصف الأعيان المدنية والأسواق المأهولة بالسكان دون أي مراعاة لحياة المدنيين، وأضافت أن قصفًا جويًا على منطقة سوبا بالخرطوم تسبب بمقتل 23 مدنيًا.

ودان البيان استمرار السلوك الذي ينتهجه الطيران الحربي للجيش السوداني في القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان، مذكرًا بالمسؤولية الجنائية المترتبة على ذلك الفعل.

تحت القصف

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف السبت مواقع في مدينة ودمدني وسط الخرطوم، دون معرفة إذا ما كان هنالك ضحايا وسط المدنيين.

كما قصف طيران الجيش أيضًا منطقة "الدبيبات" بولاية جنوب كردفان، للمرة الثالثة خلال أقل من شهر، وذلك بعد أن وقعت هذه المنطقة في قبضة قوات الدعم السريع.