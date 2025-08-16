تحركات تشمل درعا والسويداء.. عشائر عربية تدخل خط الوساطة في الجنوب السوري

كشف مصدر سياسي سوري مقرب من مجلس الجنوب السوري أن العشائر العربية قررت بدء التدخل لإيجاد حل لمشكلة الجنوب السوري، ووفق المصدر، سيصل اليوم السبت وفود من العشائر السعودية والأردنية كوسطاء لسحب فتيل المعارك من السويداء ودرعا.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز" أن الوفود العربية ستقوم بجولة بعد وصولها، والمتوقع أن يصلوا اليوم وعلى أقصى تقدير في يوم الغد، وهذا التوجه يندرج في إطار المساعي العربية في أن يكون للعشائر العربية دور في حل الأزمة الحاصلة.

وأوضح المصدر أن محط رحال العشائر الأول سيكون في مدينة درعا، وسيزورون بعدها دمشق ويلتقون الجهات الرسمية، والمحطة الأخيرة ستكون السويداء.

وأشار المصدر إلى أن احتمال استقبالهم في السويداء لم يُحسم بعد، مع ترجيح رفضها لهذه الوساطة، لكن الأمر متعلق بمدى قدرة هذه الوفود على ضبط الوضع بعد انتهاء زيارتيها لكل من درعا ودمشق، وهذا ما قد يفتح الباب على الاستماع إلى ما توصلوا إليه، وسيُبنى عليه اللاحق.

جدير بالذكر أن محافظة السويداء شهدت اليوم مظاهرات حاشدة في "ساحة الكرامة" وسط المدينة، رفعت شعار "حق تقرير المصير".

وتأتي المظاهرات وسط حالة من الحصار، حسبما يقول أهالي المحافظة التي شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان حين هاجمتها مجموعات من عشائر البدو، و"بمؤازرة من أفراد وزارتي الداخلية والدفاع"، على حد تعبيرهم.