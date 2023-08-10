اليمن.. القبض على خلية "إرهابية" في عدن (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن القبض على خلية إرهابية، كانت تعتزم استهداف الحالة الأمنية في المحافظة، وفق ما أعلنت إدارة أمن العاصمة.

وأورد المركز الإعلامي لشرطة عدن، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تصريحاً صحفياً منسوباً لقائد شرطة مديرية دارسعد العقيد مصلح الذرحاني، قال فيه "تمكنت قوات الشرطة من القبض على خلية إرهابية، مكوّنة من 7 أفراد، في أحد الأوكار التي كانوا يتخذونه مقراً لإقامتهم، وموقعاً لتنفيذ مخططاتهم، الكائن في أحد أحياء مديرية دارسعد شمال محافظة عدن".