اغتيال الأستاذ الجامعي العراقي عقيل الناصري في ذي قار
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، أستاذا جامعيا يدعى عقيل عبدالله الناصري، في محافظة ذي قار.
وذكرت مصادر أمنية عراقية أن "مسلحين مجهولي الهوية، كانوا يستقلون درّاجة نارية، أطلقوا الرصاص على الناصري، عندما كان قرب منزله، ثم لاذوا بالفرار".
وبحسب تلك المصادر، فإن الضحية نُقل على الفور إلى المستشفى لكنه فارق الحياة، هناك، فيما اتخذت الشرطة الإجراءات الروتينية.
والراحل، أحد الأساتذة المعروفين في الكلية التربوية المفتوحة بمحافظة ذي قار.
ونعت الأوساط الثقافية في المحافظة، الأستاذ الجامعي، وطالبت بفتح تحقيق في الواقعة.
كما عزّت وزارة التربية العراقية، باغتيال الناصري.
وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، إن "وزارة التربية تلقت هذا اليوم خبراً مؤسفاً باغتيال الدكتور (عقيل الناصري) أحد الكفاءات التدريسية في الكلية التربوية المفتوحة بمحافظة ذي قار وهو متوجه للدوام الرسمي لأداء مُحاضرة لطلبته اليوم الجمعة".
وأضاف: "وزير التربية يُعرب عن أسفه وتعازيه لأسرة ومحبي الفقيد".
وأكد السيد على "ضرورة الكشف عن ملابسات الحادث وحيثياته مع تأكيده على حماية الكوادر التعليمية والتدريسية والكفاءات التربوية".
وشهد العراق الشهر الماضي، موجة اغتيالات، بعد غياب جزئي دام عدة سنوات، وسط تحذيرات من تصاعد تلك العمليات، وانعكاس ذلك على الملف الأمني.
وشملت تلك الموجة العقيد الطيار سعد الدليمي في محافظة الأنبار، وهو من طواقم وزارة الدفاع، فضلاً عن أشهر أطباء القلب في محافظة ديالى أحمد المدفعي، بالإضافة إلى مدرس متقاعد في محافظة بابل.
وحذر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من استمرار تلك الحوادث، ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، خاصة وأن الأجهزة الأمنية العراقية ما زالت بحاجة إلى مساندة لتثبيت الاستقرار الداخلي.