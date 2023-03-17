اغتيال الأستاذ الجامعي العراقي عقيل الناصري في ذي قار

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، أستاذا جامعيا يدعى عقيل عبدالله الناصري، في محافظة ذي قار.

وذكرت مصادر أمنية عراقية أن "مسلحين مجهولي الهوية، كانوا يستقلون درّاجة نارية، أطلقوا الرصاص على الناصري، عندما كان قرب منزله، ثم لاذوا بالفرار".

وبحسب تلك المصادر، فإن الضحية نُقل على الفور إلى المستشفى لكنه فارق الحياة، هناك، فيما اتخذت الشرطة الإجراءات الروتينية.

والراحل، أحد الأساتذة المعروفين في الكلية التربوية المفتوحة بمحافظة ذي قار.